Milan, Pioli: “De Ketelaere? Capisco che fuori ci sia impazienza, qui no”

Se sarebbe giusto dire che di De Ketelaere se ne riparla a gennaio per togliergli pressione: "Ho appena detto che abbiamo cinque partite fondamentali e che tutti devono farsi trovare pronti. Capisco che fuori ci sia impazienza, ma qui no. Ci sono tutte le caratteristiche per far meglio e ci riuscirà".

A chi somiglia De Ketelaere per potenziale di crescita: "Difficile fare previsioni. Ognuno di loro ha un proprio percorso e un proprio cammino. Magari domani elogiamo tutti De Ketelaere per un gol o una giocata. Difficile prevedere il futuro. Se ci sono qualità e intelligenza ci sono le caratteristiche per far sbocciare un talento. Poi c'è chi ci mette di più e chi di meno".