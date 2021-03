Milan, Pioli: “Dalot? Giocatore alla Theo Hernandez. Diventerà completo”

Stefano Pioli, alla vigilia di Fiorentina-Milan, ha parlato delle qualità 'alla Theo Hernandez' di Diogo Dalot. Le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Fiorentina-Milan, ha parlato delle qualità 'alla Theo Hernandez' di Diogo Dalot. Le dichiarazioni in conferenza stampa: "Credo che Dalot sia un giocatore con determinate caratteristiche, sicuramente più simili a Theo e quindi portato ad attaccare. È cresciuto tanto in fase difensiva, ma può far meglio. Ha voglia di apprendere e crescerà in fretta, diventando completo. A noi allenatori piace tanto avere giocatori che possono giocare da entrambe le parti, ma per lui forse sarebbe meglio dargli una posizione definitiva". Ecco la probabile formazione del Milan. Ritorna Ibra e non solo: tutte le novità