Milan, Pioli: “Critiche a Rafael Leao? Ecco cosa penso” | News

Milan, Pioli parla di Rafael Leao

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Milan. Pioli ha parlato di Rafael Leao, che ha fornito una prestazione negativa contro l’Udinese. Ecco cosa ha detto.

“Deve dare il massimo sempre, è quello che sta facendo. Mercoledì sera non ha trovato la giocata, perché l’Udinese ha occupato bene l’area. Noi eravamo in tanti, ma loro hanno sempre avuto la meglio. Bisogna muoversi di più e leggere meglio, sa che deve lavorarci e sta lavorando per trovare la continuità che serve”. Non solo Rafael Leao, ma anche calciomercato: il Milan pensa a dei gioielli in Serie A.