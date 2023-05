Milan, Pioli: “Contro la Cremonese i cambi hanno peggiorato la partita”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa pre Lazio, parlando di cosa non è andato contro la Cremonese

Stefano Pioli , tecnico rossonero, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan - Lazio , match in programma alle ore 15:00 di sabato 6 maggio, rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Interrogato su cosa si possa tirare fuori di positivo dalla partita contro la Cremonese , l'allenatore emiliano ha spiegato come nell'ultimo incontro i cambi abbiano peggiorato la situazione. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano Pioli sul match contro la Cremonese

"I cambi hanno peggiorato la partita. Non perché sono entrati male, ma perché non abbiamo seguito il piano. A me la squadra è piaciuta molto nel primo tempo, poi ci siamo innervositi. E non va bene".