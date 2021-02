Milan, Pioli: “Coppa Italia? Non volevamo uscire, ma ci ha aiutato”

Milan, Pioli sull’uscita dalla Coppa Italia

Stefano Pioli, alla vigilia di Spezia-Milan, ha parlato dell’uscita dalla Coppa Italia, rivelatasi quasi un vantaggio visto il riposo delle ultime settimane. Questo il pensiero dell’allenatore rossonero in conferenza stampa: “Volevamo andare avanti e vincere, non esserci riusciti ci è dispiaciuto. Di certo abbiamo approfittato per recuperare, soprattutto qualche giocatore. Dobbiamo però non guardare indietro, ma avanti. In meno di quattro mesi ci giochiamo tanto. Abbiamo seminato tanto, dobbiamo continuare a farlo, sperando di raccogliere di più di quanto ci aspettassimo”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>