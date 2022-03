Il Milan è dove si aspettava Pioli? “Due settimane fa avrei detto di più”

Il Milan è dove si aspettava Stefano Pioli? Questa la risposta dell'allenatore rossonero alla vigilia della gara di Serie A contro il Napoli

Il Milan è dove si aspettava Stefano Pioli? Questa la risposta dell'allenatore rossonero in conferenza stampa alla vigilia della gara di Serie A contro il Napoli: "Se me l'aveste chiesto due settimane fa avrei detto di più, a luglio avrei detto così. Ogni squadra ha il proprio percorso. Siamo in cinque a giocarcela. Ogni partita pesa e va affrontata con convinzione. Stiamo dimostrando di essere competitivi. Affrontiamo una squadra che ha fatto più punti di tutti nel ritorno, dobbiamo giocare con forza". Il sostituto di Ibrahimovic può arrivare gratis dal Liverpool: le ultime sul mercato del Milan