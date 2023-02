Milan, Pioli: “Potevamo chiudere le ultime partite, c’è da invertire il trend”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato delle poche occasioni sfruttate nelle ultime uscite

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Milan-Atalanta, in programma alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio allo stadio San Siro. Tra le tematiche toccate dall'allenatore emiliano anche quella relativa alle poche occasioni sfruttate nelle ultime uscite. Pioli ha sostenuto come si debba invertire il trend, perché diverse partite andavano chiuse prima. Di seguito le sue parole.