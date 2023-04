Milan, Pioli: “I giocatori lo sanno che abbiamo davanti due mesi decisivi”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. All'allenatore emiliano è stato chiesto cosa avesse detto alla squadra e se per caso fosse cambiato lo sguardo dei suoi giocatori e lui ha risposto come i suoi ragazzi sappiano già da soli che i prossimi due mesi saranno decisivi per le ambizioni del club. Di seguito le sue parole a riguardo.