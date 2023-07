Milan, Pioli: “Società? Mi ha sempre sostenuto. Non mi sento solo”

Primo giorno di raduno per il Milan in quel di Milanello. Prima dell'allenameno ha parlato il tecnico rossonero Stefano Pioli . Tanti gli argomenti presi in considerazione. Ecco un estratto delle sue parole sulla società .

"Non mi sento solo o meno protetto. Le sorti dell'allenatore sono sempre nelle mani della società, che mi ha sempre sostenuto. Poi dipenderà dai risultati. Vale per tutto e tutti. Mi assumo tutte le responsabilità. I tifosi sono unici e i migliori. Il nostro rapporto è paritario. Diamo tutto e loro ci danno tutto. Anche prima ero al centro e mi chiedevano. Però non faccio trattative o firmo i contratti. Però ho sempre partecipato a queste scelte, lo stiamo facendo anche ora. Ho grande stima dei miei giocatori, un gruppo che ha vinto lo Scudetto ed è arrivato in finale di Champions League, ma penso sia arrivato il momento di cambiare qualcosa".