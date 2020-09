Milan, Pioli: “Colombo vice Ibrahimovic? In Italia siamo strani”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa di Milanello ha parlato di Lorenzo Colombo, attaccante che sta ritagliando il suo spazio in questo inizio di stagione.

Le parole di Pioli

“Colombo vice-Ibrahimovic? Secondo me in Italia siamo strani: quando non diamo spazio ai giovani si critica, quando invece diamo alcune possibilità poi si cercano altri vice. Io sono contento dell’attacco che abbiamo, anche se domani abbiamo qualche difficoltà. Rebic può fare sicuramente la prima punta, Leao può giocare seconda punta o a sinistra e Colombo è un giovane che si farà trovare pronto quando sarà chiamato in causa. Può fare il vice Ibrahimovic”.

