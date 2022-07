Milan, Pioli: “Champions? Non possiamo pensare di vincerla, ma…”

Stefano Pioli , allenatore del Milan, ha parlato degli obiettivi rossoneri nella prossima edizione della Champions League. Impossibile pensare di vincerla, ma i rossoneri faranno di tutto per migliorarsi e passare il primo turno. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"L'esperienza dell'anno scorso ci è servita tanto. Non possiamo pensare di vincerla, ci sono rivali che possono spendere cifra che non possiamo spendere. Però sono sicuro che noi siamo cresciuti tanto. L'anno scorso non ci è mancato molto per passare il turno. Ora aspettiamo il sorteggio, ma vogliamo fare del nostro meglio in Europa". Le Top News di oggi sul Milan: tutto sul primo giorno di raduno, Dybala e Ziyech caldi