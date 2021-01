Milan, Pioli: “Calabria è intelligente, può giocare anche a centrocampo”

Milan, Pioli esalta Calabria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha elogiato apertamente le qualità di Davide Calabria. Il terzino rossonero, contro la Juventus, si è sacrificato per la squadra giocando a centrocampo. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Calabria è un giocatore intelligente. Ha impiegato i primi minuti per comunicare bene con i compagni di destra, poi l'ha fatto molto bene. Ha dato le risposte che aspettavo. Sta facendo bene e in caso di bisogno può essere utile anche in mezzo al campo".