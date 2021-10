Milan, Pioli: “Calabria a sinistra? Preferisco tenerlo a destra”

Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. Il tecnico ha parlato di Calabria

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. Il tecnico ha parlato di Davide Calabria e della possibilità che venga spostato sulla fascia sinistra: "Dobbiamo pensare a fare bene domani sera. La prestazione sarà importante. Calabria gioca se sta bene. Come tutti. È intelligente, può giocare a sinistra, ma lo tengo a destra se posso". Le altre parole di Stefano Pioli in conferenza stampa.