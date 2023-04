Milan, Pioli: “Calabria è un grande capitano, ho tanto rispetto per lui”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Milan - Lecce e ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Interrogato sulle aspettative che aveva nel ritorno di Davide Calabria , l'allenatore emiliano ha dichiarato di aver grande rispetto per il capitano del Diavolo, il quale si è sempre dimostrato un professionista anche quando non veniva mandato in campo. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano Pioli su Davide Calabria

"Il mio lavoro è bello perché non smetti mai di conoscere meglio i giocatori e gli uomini con cui ti rapporti. Quando ha avuto l'infortunio e le mie scelte sono state diverse, si è dimostrato un grandissimo Capitano, perché è facile star bene quando l'allenatore ti sceglie nei primi undici. Non è scontato al contrario. Ho solo rispetto per lui, come calciatore e persona".