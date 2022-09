Milan, Pioli: “Buon inizio, ma non eccellente. Volevamo vincere di più”

Stefano Pioli, alla vigilia di Empoli-Milan, è soddisfatto per questo inizio di campionato? Ecco la risposta in conferenza stampa

Stefano Pioli, alla vigilia di Empoli-Milan, ha risposto ad una domanda molto semplice: "Avresti firmato per questa classifica in Serie A e Champions League a questo punto?". L'allenatore rossonero non si è detto soddisfatto di un inizio di stagione buono, ma non eccellente. Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.