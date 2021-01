Milan, Pioli: “Brahim Diaz? Ecco la sua posizione ideale”

Milan, Pioli sulla posizione in campo di Brahim Diaz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Atalanta, ha parlato della posizione ideale di Brahim Diaz. Nessun dubbio per il mister rossonero: lo spagnolo, pur essendo duttile, ha un ruolo in cui rende al meglio. Le dichiarazioni: “Io penso che Brahim Diaz debba giocare da trequartista, ha controllo orientato e sa entrare nella difesa. Poi può partire anche largo”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>