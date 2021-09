Milan, Pioli: “Brahim Diaz e Tomori? Non facile ambientarsi così velocemente”

Stefano Pioli, alla vigilia di Juventus-Milan, ha parlato dell'ambientamento e della disponibilità di Fikayo Tomori e Brahim Diaz

Stefano Pioli, alla vigilia di Juventus-Milan, ha parlato dell'ambientamento e della disponibilità di Fikayo Tomori e Brahim Diaz. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Giocatori di grandissima qualità e disponibilità nel trovare il dettaglio in più per continuare a crescere. Trovo questi dettagli in tutti i miei giocatori. Loro hanno sfruttato bene l'esperienza in un campionato nuovo. Non era facile per uno spagnolo ed un inglese ambientarsi così velocemente: ragazzi molto disponibili e molto seri".