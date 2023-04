Milan, Pioli: “Brahim Díaz è a disposizione. Sul suo ruolo …”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Empoli , partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'.

Interrogato dai cronisti presenti sulla presenza o meno di Brahim Díaz - uscito acciaccato dal match di domenica scorsa al 'Maradona' contro il Napoli - in occasione della gara di domani contro i toscani, Pioli ha risposto quanto segue.

"Brahim ha fatto un paio di allenamenti a parte per il fastidio, però è a disposizione". Sul farlo giocare nuovamente a destra, nel 4-2-3-1 visto a Napoli, Pioli ha detto: "Non è un classico esterno, ma l'ha fatto tante volte. Sta bene, ha caratteristiche particolari, l'importante è che stia bene". Leggi qui le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza >>>