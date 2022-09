Milan, Pioli: “Brahim Diaz? Se sta soffrendo la concorrenza non va bene”

"Se giochi nel Milan devi accettare e volere la concorrenza. Se vogliamo raggiungere certi livelli e l'obiettivo è vincere ancora, non possiamo avere undici titolari e basta. Se sta soffrendo la concorrenza non va bene, ma non credo e non è così. Devono convincermi di essere migliori e di poter giocare. C'è unione e compattezza. Sarà così tutto l'anno. Tutti gli anni si parte con delle idee, c'è sempre in testa una formazione, ma le prestazioni fanno cambiare idea. Ogni anno è successo che chi parte da dietro poi è andato davanti. Devono tirarsi su le maniche. Non c'è nessuno demotivato. Milan, ci siamo per il rinnovo di Tonali: ecco il nuovo stipendio del numero 8