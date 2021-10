Milan, Pioli: “Ballo-Touré timoroso contro il Venezia. Gli va dato tempo”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Verona, ha parlato delle qualità di Fodé Ballo-Touré, sostituto designato di Theo Hernandez

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Verona, ha parlato delle qualità di Fodé Ballo-Touré, sostituto designato di Theo Hernandez. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "E' tornato dalla nazionale in buone condizioni. Ha avuto il suo tempo per adattarsi, contro il Venezia è stato un po' timoroso, ma ora è cresciuto. Ha grande velocità, è più bravo a spingere ma è attento nella fase difensiva. Gli va dato il tempo necessario per capire certe cose". Novità importantissima di formazione: Daniel Maldini titolare. Altra assenza importante