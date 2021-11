Milan, Pioli: “Bakayoko sta meglio. Ha avuto difficoltà all’inizio”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha parlato di Tiemoué Bakayoko. Il francese ha avuto difficoltà all'inizio, ma ora sta bene

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha parlato di Tiemoué Bakayoko. Il francese ha avuto difficoltà all'inizio, ma ora sta bene. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Bakayoko sta meglio. Ha avuto difficoltà all'inizio perché ci ha messo un po' a entrare in condizione. Ha fisicità e verticalità. Vedremo che scelte fare. In mediana posso scegliere con facilità perché ho giocatori di livello. Giocheranno tutti. Da qui a gennaio passano tante partite. Non possiamo perdere energie su cose che non ci riguardano". Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali di Stefano Pioli