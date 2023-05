Milan, Pioli: “Mi è piaciuto come si è posto Antetokounmpo, anche se…”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan - Lazio , match in programma alle ore 15:00 di sabato 6 maggio, rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Interrogato su cosa ne pensasse delle parole del cestista Giannis Antetokounmpo sul fallimento, l'allenatore del Diavolo ha detto di non essere completamente d'accordo, sebbene abbia apprezzato il modo di porsi del greco. Di seguito le sue parole a riguardo.

"Mi è piaciuto tantissimo come si è posto, il modo di dire certe cose mi è piaciuto tantissimo. Sono perfettamente d'accordo a metà. Lo sport di alto livello vede solo un vincitore, parlare sempre di fallimento è pesante. Allo stesso tempo non si può dire che se non vinci e parti per vincere è deludente. Fallimento è esagerato. Mi è piaciuto come l'ha detto. Con rispetto e convinzione. Chi fa sport deve credere che sia così".