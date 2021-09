Milan, Pioli: “A sinistra siamo pericolosi. Ecco la differenza tra Leao e Rebic”

Stefano Pioli, alla vigilia di Juventus-Milan, ha parlato della pericolosità della squadra sulla sinistra. Ma c'è differenza tra Leao e Rebic

Stefano Pioli, alla vigilia di Juventus-Milan, ha parlato della pericolosità della squadra sulla sinistra. Ma c'è differenza tra Leao e Rebic. Questa la spiegazione in conferenza stampa: "Rebic e Leao sono due giocatori diversi. Leao è più portato all'uno contro uno, a puntare l'avversario. Rebic ha tempi migliori nelle giocate di sponda. Lì siamo molto pericolosi: la collaborazione sulla fascia sinistra sta crescendo. L'importante è che Rafa stia dentro la partita e che continui nella sua crescita come sta dimostrando in questa stagione. Non credo che domani Cuadrado giocherà terzino, per me dietro giocherà Danilo". Le probabili scelte di Stefano Pioli per Juventus-Milan: formazione quasi obbligata