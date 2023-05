Milan, Pioli: “La proprietà è al nostro fianco e ci sostiene sempre”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio, match in programma alle ore 15:00 di sabato 6 maggio, rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Interrogato in merito ad eventuali messaggi da parte della proprietà del Diavolo, l'allenatore emiliano ha sostenuto come questi non siano necessari dal momento in cui la società si è sempre dimostrata al fianco della squadra e l'ha supportata. Di seguito le sue parole a riguardo.