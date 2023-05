Milan, Pioli: “Pensiamo a domani, avremo tempo per farci trovare pronti”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa prima del match con la Lazio, soffermandosi sugli impegni ravvicinati

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio, match in programma alle ore 15:00 di sabato 6 maggio, rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Interrogato su come si gestiscono due incontri così importanti nel giro di pochi giorni, l'allenatore emiliano ha spiegato che la squadra deve pensare solo a domani e poi ci sarà il tempo di farsi trovare pronti. Di seguito le sue parole a riguardo.