Milan, Pavlovic: “Sto tornando ai miei livelli. Per me è difficile …”

Dragan Stojkovic: "Non battevamo la Svizzera da 23 anni, ma lo abbiamo fatto un mese fa. La tradizione è qui per essere infranta. Non possiamo farlo tutti i giorni, ma in determinati intervalli di tempo accade. In Germania avevamo i danesi nel girone, abbiamo fatto 0:0. È stata una partita difficile, abbiamo sbagliato un gol, ma questo è il calcio. Sono passati alcuni mesi, ma la storia è la stessa. Giochiamo in casa ed è una partita che significa tanto. Dà forma al nostro destino, ne siamo tutti consapevoli. Dobbiamo dare il massimo, essere intelligenti, aggressivi e vedremo cosa succederà alla fine. Per porre fine alla serie negativa dobbiamo segnare più gol dell'avversario. Abbiamo punti di forza, conoscenze o qualità? Sono sicuro che l'abbiamo fatto. Domani la Serbia darà tutto quello che ha e può. Il Portogallo non vince da 36 anni, quindi lo abbiamo battuto quando dovevamo farlo. A Lisbona quando ce n'era più bisogno, dopo 36 anni. I ragazzi devono crederci. Hai 11 giocatori di fronte a te che vuoi battere. Non c'è filosofia".