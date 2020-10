Milan News, Pioli: “La crescita di Bennacer? Merito del modulo”

Pioli elogia Bennacer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Udinese-Milan, ha parlato della crescita di Ismael Bennacer in conferenza stampa. Questo il suo elogio: “Alzare il livello di competitività non permette cali di tensione. Per noi questa situazione va bene perché giochiamo spesso. Sapere che se non giochi bene c’è un compagno pronto ti permette di stare sempre sul pezzo. Credo che lui ha avuto tanti vantaggi dal nuovo sistema di gioco. E’ cresciuto, è un ragazzo molto motivato e positivo. Mi auguro continui così perché è molto giovane e ha ancora margini di miglioramento”.

