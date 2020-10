Milan News, Pioli: “Ecco qual è il nostro obiettivo stagionale”

Milan-Roma, Pioli con i piedi per terra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo i brillanti risultati di inizio stagione, in casa Milan si iniziano a fissare i primi obiettivi stagionali. Molte voci stanno addirittura parlando di scudetto, ma Stefano Pioli, in conferenza stampa, ci ha tenuto a mantenere la sua squadra con i piedi per terra e ha ridimensionato il tutto. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo l’obiettivo di superare tutte le squadre che ci sono state davanti. Non dimentichiamoci che il gap con le prime 4 era di parecchi punti. Pensiamo a migliorare quello, facciamo un passo alla volta. Pensiamo a vincere domani”.

