Milan, Tomori: “Tonali? Durante la partita non saremo amici”

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Newcastle, prima partita del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Per l'occasione, Tomori ha parlato del ritorno di Sandro Tonali, centrocampista passato nel calciomercato estivo dai rossoneri alle 'Magpies', a 'San Siro' per sfidare i suoi ex compagni.