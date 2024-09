Cremonese, Nasti: “Il Milan Futuro è un bel progetto. Su Bonera…”

Marco Nasti si è presentato in conferenza stampa ai tifosi della Cremonese. L'ex Milan ha parlato anche di Bonera, ecco quanto detto

Marco Nasti è arrivato alla Cremonese dal Milan quest'estate. Il classe 2003 è arrivato a titolo definitivo dai rossoneri, nonostante, il Milan abbia tenuto una percentuale sulla futura rivendita. Il ragazzo è andato spesso in prestito in giro per la Serie B, e quest'anno era stato inizialmente legato al Milan Futuro. Ecco gli spunti più interessanti della conferenza stampa di Nasti: