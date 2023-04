Milan-Napoli, Theo Hernandez in conferenza con Pioli | PM NEWS

Milan-Napoli, una partita molto attesa da tutti i tifosi italiani. Secondo quanto ci risulta, martedì 11 aprile alle ore 14:30 andrà in scena la conferenza stampa di Stefano Pioli. Al suo fianco ci sarà anche Theo Hernandez. La rifinitura, in quel giorno, dovrebbe svolgersi in mattinata, circa alle ore 11:00. Milan, c’è un problema in attacco: male le riserve, Giroud unica garanzia