Milan-Napoli, Spalletti: “Abbiamo vinto senza Osimhen. Raspadori…”

Quanto pesa l'assenza di Osimhen: "La forza di una squadra non è mai l'addizione dei componenti di una squadra. L'addizione delle qualità e di come si trovano nel comportamento di squadra. Finora abbiamo fatto vedere di saper scegliere come giocare al di là della formazione. Abbiamo vinto partite importanti anche senza Osimhen e siamo qui per aver vinto partite importanti anche senza di lui. Mi aspetto la stessa cosa, che ci va in campo abbia fiducia dei compagni e nelle proprie qualità. Per far venir fuori un collettivo e un bel gioco di squadra".