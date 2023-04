Milan-Napoli, Spalletti: “Non ho niente da dire a Maldini”

Se è una vigilia di Natale e cosa dirà a Maldini: "Fa parte dell'ampiezza di vivere le giornate nel modo corretto. Le ore che circondano le partite sono bellissime. Non ho niente da dire a Maldini, per quella che è la stima che ho di lui. Parte da lontano. Le situazioni di campo ora con le telecamere diventa uno scontro tra due persone. Sono cose di spogliatoio che ci stanno, normalissime. Quando ero allo Zenit e potevo decidere i nomi dei collaboratori, mi fu chiesto un profilo mondiale per dare più visibilità alla società. Gli ho detto Maldini e furono felicissimi. Mi fu chiesto di contattarlo e in quel momento aveva da fare delle cose e non accettò, ma eravamo disposti a tutto. Per evidenziare la stima che ho, a giugno 2020 ho pubblicato su Instagram, mentre eravamo costretti a casa, una foto scrivendo che il calcio è il cuore del mondo e il battito sarebbe stato bello anche da casa. Io lo vedevo dalla mia scala del calcio, pubblicando la foto di una scala. Avevo messo delle maglie e accanto a me c'era Maldini insieme a De Rossi, poi sono cose che per me nascono lì e finiscono lì. Per me è un dispiacere non averlo salutato a fine partita". Probabili formazioni Milan-Napoli, le scelte di Pioli e Spalletti