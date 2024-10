Napoli, Conte: “Il Milan è un top club. Leao spacca le partite, ma …”

Milan-Napoli, Conte rispetta e teme il Diavolo: poi fa il nome di un possibile pericolo

Soddisfatto della prestazione? Come arriva il Napoli a Milano? "Abbiamo fatto quello che dovevamo, abbiamo dominato dall'inizio alla fine. Non posso chiedere di più ai giocatori visti i numeri della gara, posso chiedere che quando le squadre si chiudono bisogna avere la pazienza e la calma. Sono contento perché sono partite molto difficili, attacchi tanto e rischi ripartenze rischiando di restare col cerino in mano. La classifica non c'entra nulla col Lecce, gli auguro il meglio e sono sicuro che otterranno la salvezza. Pensiamo a domenica, oggi è ancora sabato. Sarà lavorativa per chi non ha giocato, è una situazione nuova giocare dopo 3 giorni per noi. E' un test importate contro un top club, andiamo a San Siro con la mentalità giusta".