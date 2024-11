Milan, Yunus Musah ha parlato in conferenza stampa in occasione della sfida di CONCACAF Nations League tra Stati Uniti e Giamaica.

Il centrocampista del Milan Yunus Musah ha parlato in conferenza stampa in occasione della partita Giamaica-Stati Uniti. Il match, che si giocherà a Kingston il 15 novembre a mezzanotte, è valevole per l'andata dei quarti di finale della CONCACAF Nations League. Ecco le parole di Musah: