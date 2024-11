Milan, de la Fuente su Morata: “Sta bene, si è allenato quasi normalmente”

Su Morata e Fabian: "In questo momento stanno bene. Morata si è allenato quasi normalmente e sta bene, è quasi in perfetta condizione . Fabián sta meglio e spero che domani sia a disposizione, sia dall'inizio che durante la partita. E lo stesso con Morata".

La non convocazione di Íñigo Martínez o Nacho:

"Perché Pau Cubarsí era la prima opzione. Domenica ha giocato con il suo club contro la Real Sociedad e ha chiarito i nostri dubbi. Íñigo non è nei miei piani perché pensiamo ad altri giocatori".

"Non lo conosco, so che ha lavorato in Inghilterra e Belgio e sono sicuro che sia un buon allenatore".