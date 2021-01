Milan, Meite: “Pioli? Mi piace il suo modo di lavorare” | News

Ultime Notizie Milan News: Meite parla di Pioli

MILAN NEWS – Meite, neo centrocampista rossonero, ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi a Milanello. Meite si è soffermato su Stefano Pioli, allenatore del Milan.

“A chi mi ispiro? Ci sono tanti giocatori che mi piacciono. Però come centrocampista, per essere più completo possibile prendo le qualità dei grandi, come Pirlo, Modric, Yaya Tourè. Guardo le partite e provo a migliorarmi. Pioli mi è piaciuto. Ha un modo di lavorare diverso. Quando abbiamo la palla siamo sempre in movimento e senza palla siamo sempre in pressing, sempre in avanti. È la cosa migliore”. Calciomercato Milan: l’offerta rossonera per Junior Firpo. VAI ALLA NOTIZIA>>>