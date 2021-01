Calciomercato Milan – Junior Firpo, ecco l’offerta rossonera | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: trattativa per Junior Firpo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS– Il Milan continua a lavorare sul mercato. La società, infatti, dopo aver acquistato Meite e Mandzukic, cerca anche un terzino sinistro da poter alternare a Theo Hernandez.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il vero obiettivo è Junior Firpo. Stando alle ultime indiscrezioni, Milan e Barcellona stanno trattando proprio in queste ore: i rossoneri offrono un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, gli spagnoli ne chiedono 20. La distanza dunque non è così elevata, e quindi è possibile che l’affare possa andare in porto. Calciomercato Milan: pronti due colpi a parametro zero. VAI ALLA NOTIZIA>>>