Milan, Meite: “Pioli? Con lui le cose vanno bene, con Giampaolo male”

Milan, Meite e la differenza tra Pioli e Giampaolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Soualiho Meite, centrocampista del Milan, si è presentato oggi in conferenza stampa. Che il giocatore non avesse rapporti idilliaci con Marco Giampaolo si era capito, ma il paragone fatto con Stefano Pioli chiarisce ogni sospetto. Ecco le dichiarazioni: “Sono modi diversi di lavorare. Pensano le cose diversamente. Non posso dire chi è meglio. È diverso il modo in cui vedono le cose. Con Pioli vanno bene, con Giampaolo vanno male”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Soualiho Meite >>>