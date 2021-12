Milan-Liverpool, Tomori: “Loro sono forti, ma noi non siamo da meno”

Fikayo Tomori, alla vigilia di Milan-Liverpool, ha parlato della difficoltà della partita, ma non ha intenzione di darsi per vinto

Fikayo Tomori, alla vigilia di Milan-Liverpool, ha parlato della difficoltà della partita, ma non ha intenzione di darsi per vinto. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Non sarà facile domani. Il calcio inglese è di alta qualità. Hanno avuto ottimi risultati ultimamente. Però possiamo dargli filo da torcere. Il calcio inglese è duro e loro sono forti, ma noi non siamo da meno". Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali di Stefano Pioli e Fikayo Tomori