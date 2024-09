Milan-Liverpool, Slot: “Non parlo male degli avversari, capite da soli”

Sugli olandesi: "Ero vicino a Seedorf e abbiamo parlato di Ryan e Cody, sono giocatori speciali per gli olandesi. Hanno grande talento, ma non sono gli unici. Tutti hanno fatto bene".

Pochi hanno vinto in Champions il giorno del compleanno: "Coincidenze speciali, speriamo di fare altre cose speciali".

Se si aspettava un Milan così debole in fase difensiva: "Non guardo mai l'altra squadra, penso alla mia. Non voglio criticare loro. Siamo rimasti delusi dal nostro ultimo risultato e dalla nostra prestazione e dai nostri calci piazzati. Stavolta sì, ottima ricompensa. Gol importantissimi. Ci hanno dato carica e fiducia. Abbiamo preso anche due volte la traversa".