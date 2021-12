Milan-Liverpool, Pioli sicuro: “Krunic prima punta? Potremmo rivederlo”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Liverpool, ha parlato della possibilità di rivedere Rade Krunic da prima punta. Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Liverpool, ha parlato della possibilità di rivedere Rade Krunic da prima punta dopo la partita contro la Salernitana. Queste le dichiarazioni: "Sì, credo di sì. Dobbiamo avere tanti giocatori offensivi. Poi non credo sia indispensabile avere un punto di riferimento statico e cercheremo di evitarlo domani. Krunic, Brahim Diaz e Messias hanno la capacità di leggere gli spazi e andare in profondità. Se la loro linea difensiva si trova senza marcare nessuno significa che siamo in superiorità numerica da un'altra parte e dobbiamo sfruttarlo". Clicca qui per le dichiarazioni integrali di Stefano Pioli e Fikayo Tomori