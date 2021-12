Milan-Liverpool, Pioli: “Ora li conosciamo, stiamo bene e i tifosi spingeranno”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Liverpool, non vuole sentire parlare di alibi, ma crede ad una grande prestazione della sua squadra

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Liverpool, non vuole sentire parlare di alibi, ma crede ad una grande prestazione della sua squadra. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Il Milan deve essere forte domani sera, più di tutto. Affrontiamo una delle squadre più forti. Lotta per i vertici. Non c'è solo Zlatan. Più saremo imprevedibili e attaccheremo gli spazi e più creeremo. Ora conosciamo l'intensità del Liverpool e sappiamo a che livello dobbiamo esprimerci. Stiamo bene mentalmente e fisicamente, i tifosi ci spingeranno. Ci sono tutte le condizioni per pensare di giocare una bella partita". Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali di Stefano Pioli e Fikayo Tomori