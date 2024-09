Milan-Liverpool, Fonseca: “Vi spiego perché mi hanno portato qui”

Su cosa ha detto ai giocatori dopo la sconfitta : "Non ho ancora parlato con i ragazzi. Abbiamo diversi problemi. Quando le cose vanno bene la squadra ha voglia di giocare e di fare bene le cose, quando ci sono problemi la squadra manca di coraggio per fare lo stesso. Difensivamente siamo fragili, siamo fragili. Nell'uno contro uno è stato sempre difficile, ci sono difficoltà evidenti".

Su come si possono risolvere i problemi in vista del derby : "Lavorando, guardando, facendo vedere ciò che è stato fatto bene e cosa abbiamo sbagliato. I gol che abbiamo presi sono poco attivi per questo tipo di competizione. Ma lavorare è l'unico forma per cambiare le cose".

Sul momento difficile che vive il Milan e se se lo sarebbe aspettato quando ha firmato per i rossoneri: "Mi hanno portato qui per cambiare il modo di giocare della squadra ed è quello che sto cercando di fare. Sapevo sarebbe stato difficile. Cambiare tanto è sempre difficile e non si sta rivelando facile, perché è un cambiamento molto grande. Sono forte come il primo giorno, sapendo che i risultati non sono quelli che vogliamo e che non abbiamo tempo. Ciò che mi ha portato qui è il mio modo di giocare ed è quello che continuerò a fare con questa squadra".