Milan-Lecce: data, luogo e orario della conferenza stampa di Fonseca

Paulo Fonseca, allenatore rossonero, presenterà in conferenza stampa i temi principali di Milan-Lecce, partita della 6^ giornata della Serie A 2024-2025. Fonseca parlerà ai giornalisti domani, giovedì 26 settembre, alle ore 14:00, presso la sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello. Potrete seguire, in diretta, la conferenza di Fonseca sui canali ufficiali di AC Milan oltre che, naturalmente, con il nostro LIVE testuale su 'PianetaMilan.it'.