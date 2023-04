Milan-Lecce, Baroni: “Colombo ha l’influenza. Loro hanno entusiasmo”

Marco Baroni, tecnico dei salentini, ha presentato Milan-Lecce in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni sulla partita di domani

Marco Baroni, tecnico dei salentini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Baroni sulla gara di domani, ore 18:00, a 'San Siro'.

Milan-Lecce, la conferenza di Baroni — Sulla formazione che vedremo contro il Milan rispetto a quella vista contro la Sampdoria: "Partita sicuramente diversa quella contro il Milan. Lo spostamento in quella posizione è frutto della possibilità che possa interpretare quel ruolo. Dal punto di vista offensivo, Oudin ci può dare qualcosa in più. Vogliamo lavorare sulla fase di non possesso e sui dettagli in questa determinata manovra".

Sulla vittoria del Verona contro il Bologna in zona salvezza: "Io continuo a riconfermare che non guardo la classifica: la salvezza passa attraverso noi, non attraverso gli altri. Noi stiamo facendo un percorso incentrato sulle prestazioni, anche nei momenti meno positivi".

Su Colombo e Pongracic: "Colombo ha avuto un attacco influenzale, ho preferito non convocarlo. Pongracic è da valutare, difficile dire quando rientrerà".

Su Pezzella che può giocare basso a sinistra: "Noi affrontiamo il Milan e sicuramente vogliamo gente che fa bene. Pezzella sicuramente è una risorsa, valutiamo, ma sicuramente non modificherò molto".

Sul Milan che potrebbe fare turnover contro il Lecce: "Loro a Bologna hanno fatto turnover ma erano ugualmente al top: troviamo una squadra che ha entusiasmo, è in semifinale di Champions e lotta per un posto nelle prime quattro. Servirà una gara volitiva per dare il massimo, noi dobbiamo essere pronti a prendere quello che l'avversario, eventualmente, lascerà. Sacrificio e dedizione, solo così possiamo far bene".

Su cosa chiede ai tifosi del Lecce dopo la contestazione per il pari contro la Samp: "Conosco bene la gente di questo territorio, capisco la delusione ma la nostra contro la Samp è stata un'ottima prestazione. La squadra è concentratissima per l'obiettivo: bisogna essere tutti uniti".

Su quanto può essere stimolante Milan-Lecce a 'San Siro': "Sicuramente giocare a San Siro è difficile, ma sono importanti tantissimi fattori in questo contesto. Mettiamoci come punto l'aspetto della prestazione, in questo momento è l'unica cosa che realmente conta".

Sulla formazione di domani che può tenere conto dei quattro diffidati: "Qualcosa andrà rischiata, vediamo per quello che è possibile: dobbiamo fare attenzione".