Milan-Lazio, Sarri: “Non siamo una grande squadra”

Se le 4 sconfitte in 7 partite allontanano l'obiettivo Champions: "Mi fanno pensare che non siamo una grande squadra. Non lo eravamo neanche l'anno scorso nonostante il secondo posto. Abbiamo perso per due sgasate di uno che va a 35km/h. Abbiamo una differenza di cilindrata. Però rispetto ad altre partite in questo stadio contro questa avversaria ha giocato con personalità. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio di loro, riempiendo gli spazi in superiorità numerica. Però non abbiamo concluso mai se non dal limite dell'area. Da dieci palle gol non abbiamo tirato fuori nulla. Poi abbiamo sofferto un quarto d'ora ed è da mettere in conto contro il Milan e abbiamo preso gol. Poi non mi è dispiaciuta la reazione e Florenzi ci ha negato il pareggio. Una prestazione dall'anno scorso. Siamo vittime di un cocktail micidiale. Le prime due partite ce le siamo complicate da soli, poi in tanti anni di Serie A non ho mai visto un calendario così. La somma di queste cose ci ha messo in una posizione di classifica da non guardare e da cui tirarci fuori".