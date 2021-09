Milan-Lazio, Pioli: “Tonali? La sua crescita è sotto gli occhi di tutti”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa di oggi ha parlato anche di Sandro Tonali

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio. Pioli ha parlato anche di Sandro Tonali, che sta vivendo un ottimo periodo di forma: "La sua crescita è sotto gli occhi di tutti. Sandro è un giocatore completo che ha capacità tecniche e fisiche. Deve continuare cosi, ma lui è un ragazzo molto serio. In questa squadra c'è grande competitività e lui sa che conta la qualità dei minuti, non la quantità, così come tutti". Ecco le altre dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa.