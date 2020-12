Milan-Lazio, Pioli sulle assenze: “Coperta corta? No, vi spiego perché”

Milan-Lazio, Pioli sulle tante assenze

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Lazio, ha parlato delle tante assenze, ma non ha fatto drammi. L’allenatore rossonero si fida ciecamente dei giocatori a disposizione. Le dichiarazioni in conferenza stampa: “Coperta corta? Assolutamente no. Le ultime prestazioni mi hanno convinto che il club mi ha messo a disposizione una rosa forte, giovane ma forte. Chiunque risentirebbe di 5-6 assenze. Dopo la sosta mi auguro di poter riavere a disposizione qualche giocatore. Ma posso contare sui miei giocatori, grazie a loro stiamo ottenendo risultati importanti”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di mister Pioli >>>