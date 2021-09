Milan-Lazio, Pioli si sbilancia: “Vorrei che Kessié firmasse il rinnovo”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato anche della situazione contrattuale di Franck Kessié in conferenza alla vigilia di Milan-Lazio

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Lazio, partita della 3^ giornata di Serie A in programma domani, alle ore 18:00, a 'San Siro'. Interrogato sulla situazione contrattuale di Franck Kessié, in scadenza con il Milan il 30 giugno 2022 e che sembra lontano, ora, da un nuovo accordo con i rossoneri, Pioli ha replicato quanto segue.